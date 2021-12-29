¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û2021Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿TV¥¹¥¿¡¼14¿Í

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Scott Bakula paid tribute to his close friend and 'Quantum Leap' co-star, Dean Stockwell, who passed away November 10, 2021
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