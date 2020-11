大統領選挙から丸二日経っても混乱は続いている。開票結果が明らかにされても、おそらく本当の決着にはならないだろう。トランプ大統領はすでに法廷闘争を始めているし、バイデン氏も簡単には退かないはずだ。ニューヨーク在住ジャーナリスト・佐藤則男氏が、大揺れに揺れるアメリカの苦悩をリポートする。

【写真】マンハッタンのティファニーでは、ショーウィンドウすべてを板張りして、まるでバリケードのようなありさまに

金融関係の人は、まさに現金なものである。NEWSポストセブンで直撃したウォール・ストリートの大手投資銀行幹部のM氏は、筋金入りのトランプ支持者で、トランプ絶対不利という事前予測のなかでも、「トランプが勝つ!」と興奮気味に話した人物だ。別に意地悪をするつもりではなかったが、トランプ氏が負けそうだと報じられている選挙翌日の夜、改めて同氏をつかまえて現状をどう見るか聞いてみた。すると、手のひらを返してトランプ氏を批判したのでちょっと驚いたのである。

「トランプはミスを犯した。これだけアメリカ人を苦しめているコロナ問題を軽視しすぎたのだ。親子でメディアに登場し、死者の数などどうでもいいとか、見ての通りだ、などと無神経な発言をしたことが致命的だった。あれを見て、この親子の政治センスのなさにびっくりした」

これもすでに別記事でリポートしたが、そのインタビューで息子のドナルド・トランプJr.氏は、来年2月までにコロナによる死者は全米で40万人に達するという推計について聞かれて、「そんな数字がどうしたというのか。そんなものは何でもない」と放言した。さらに父親のトランプ大統領は、涼しい顔で「It is what it is.(見たままだ)」と言ってのけた。この発言は反トランプのメディアで大きく報じられ、各方面から批判を浴びた。

しかし、M氏はバイデン氏や民主党を支持しているわけではない。もしバイデン政権になったら何が起きるか聞くと、暗い声になった。

「私が恐れるのは、右であろうと左であろうと、過激集団が暴れだすことだ。バイデンは警察を動かすことができないだろうから、国中に暴力事件が連鎖していく危険がある」

これも少し意外だった。ウォール・ストリートで上位5%に入る運用実績を誇る男だけに経済の行方を気にしていると思ったが、案に相違して社会の争乱を第一に心配していたからだ。これに対しては、筆者が「バイデン政権となれば、予備選を争ったサンダース上院議員のような左派からも重要ポストに就ける必要があるだろう。民主党が予備選で最後はバイデン氏に一本化したのは、左派を取り込む条件があったからだと推測される。政権全体を見れば、バイデン氏よりもっと左寄りの勢力が一定の力を持つことになる」と、M氏の懸念を先回りして指摘すると、最後は溜息まじりにバイデン氏に同情さえ見せた。

「彼の立場にはなりたくないものだ。政治家でもビジネスマンでも、自分のしたいことができない立場になるなら、引退するしかない」

さて、M氏が肩を落とす通り、アメリカは今後、様々な試練を乗り越えなければならない。トランプ氏は、簡単には選挙の敗北を認めないだろう。来年1月に任期が切れるまで、法廷闘争を含めてありとあらゆる抵抗を続けるはずだ。日本をはじめ同盟諸国も対岸の火事を見物していることはできない。アメリカの報道などでは、トランプ氏は今後、様々なテーマで諸外国に圧力をかけ、国を混乱状態に陥れると指摘されているのである。仮想敵を拡大してカオスを生じさせる、いわば自爆テロ戦略である。それにより、仮にホワイトハウスを去ったとしても、自分の影響力を残そうとするだろうというわけだ。2024年に再びホワイトハウスを目指すという観測もある。

ある大企業の元社長で、今はヘッジファンドを経営するA氏は、トランプ氏の極めて親しい友人として知られる。筆者とは、マンハッタンのレストランでよく政治談議をする仲である。トランプ氏が選挙で負けても日本を攻撃することがあるのだろうか。確かめなければならないので電話してみた。彼は、憎悪に燃えたトランプ氏は要注意だと示唆した。

「バイデンに対する復讐はするだろう。共和党にも圧力をかけ、徹底的に抵抗させる。彼は、いったん自分の敵だとみると、とことん戦い続ける性格だ。トランプ氏は、日本がもっと防衛費を使い、アメリカの負担を減らして自ら軍備を増強すべきだと考えている」

これまでの仮想敵は、民主党や中国、EUだったが、「みんな敵だ」という心理状態になれば、日本を含めて四方八方に刃を向ける可能性があるということか。菅義偉・首相は、少なくともあと2か月はアメリカ大統領の座にあるトランプ氏と、まず「お友達」になっておく必要があるかもしれない。