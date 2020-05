モニカやレイチェルのレシピが明らかに！『フレンズ』料理本が発売決定

大人気ドラマ『フレンズ』からインスピレーションを受けた公式の料理本が発売されることになり、シェフのモニカや料理初心者のレイチェルでも作れるレシピが明らかになるという。英Digital Spyが報じた。

「Friends: The Official Cookbook(原題)」と題された料理本は9月22日(火)発売。あらゆるレベルの料理人に様々なオプションを提供する、70のレシピが掲載され、モニカのような料理のプロにも、レイチェルのような初心者にもピッタリなレシピを見つけられる内容になっているそうだ。

本の各章では、全10シーズンにわたって劇中で描かれた料理のシーンに登場した前菜からメインコース、デザートやドリンクまでが取り上げられる。よって、フィービーの祖母のクッキーから、"モイスト・メーカー"と命名されたロスの名物サンドイッチ、モニカが作った豪華な感謝祭の御馳走まで、その作り方を知ることができるという。

ちなみに、劇中でレイチェルが作っていた摩訶不思議なトライフルには、ジャムとカスタード、フィンガービスケット、豆と玉葱と炒めた牛肉、ラズベリーとバナナ、ホイップクリームが材料として使われているとのことで、一体どんな味がするのか確かめるのが怖いような組み合わせとなっている。

「Friends: The Official Cookbook」にはフルカラーの写真が数多く掲載されていることから、『フレンズ』のファンは劇中で目にした食べ物を再現するのはもちろん、読むだけでも楽しめそうだ。

なお、新たな動画配信サービスのHBO Maxが製作する、『フレンズ』のキャスト6人が一堂に会するリユニオン番組は、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で収録延期となっている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フレンズ』

「Friends: The Official Cookbook」

(C)Warner Bros. Entertainment Inc.