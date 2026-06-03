文藝春秋が発行する純文学の文芸誌「文學界」が、ファッションをフィーチャーした新刊「文學界（2026年7月号）」を6月5日に発売する。価格は1200円。【画像を拡大】特集「ファッションと文学 again」では、「ペイデフェ（pays des fées）」デザイナーの朝藤りむと小川洋子、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」デザイナーの大月壮士と「チ。―地球の運動について―」の作者である漫画家の魚豊による対談や、「リンタロウ