兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、容疑者の公開捜査から1週間経った5月31日、犯人逮捕に至らぬ現状に、近隣住民からは不安の声が挙がっている。

事件現場となった母親と次女の自宅（写真奥）と約10年前まで大山容疑者が住んでいたとされる空き家（手前）《2026年5月31日 13時13分撮影 兵庫県たつの市新宮町段之上》

兵庫県警・たつの署捜査本部は5月24日、無職・大山賢二容疑者（42）について、殺人容疑で逮捕状を取り、全国に指名手配して行方を追っている。

公開された大山賢二容疑者（42）の画像〈2026年5月17日撮影〉※画像提供・兵庫県警

公開された大山賢二容疑者（42）の画像 着替えて逃走していることがうかがえる〈2026年5月20日撮影〉※画像提供・兵庫県警

大山容疑者は約10年前まで、母娘の自宅の隣家に居住していた。現在、この家は空き家となっている。

大山賢二容疑者（42）が約10年前まで住んでいたとされる住宅《2026年5月31日 13時12分撮影 兵庫県たつの市新宮町》

現場一帯は古く空き家となった住宅が多く、日中の人通りはほとんどない。ひっそりとした中、近隣の高校に通う部活動帰りの学生が数人、現場西側の川に沿って歩いている程度だ。

事件現場となった母親と次女の自宅（左）と約10年前まで大山容疑者が住んでいたとされる空き家（右）《2026年5月31日 13時18分撮影 兵庫県たつの市新宮町段之上》

近隣に住む70代の女性は、「この地域は、外部から侵入するような場所ではなく、不審者はすぐにわかる。もしこのあたりに潜伏していているのなら、怖くて外に出歩くこともできない」と不安げに語る。

また50代の男性は、「確かに10年ほど前まで、（大山容疑者が）祖母と一緒に住んでいたのは覚えているが、今になってこの場所で事件を起こす感覚が理解できない」と話した。

現場検証後もわずかに被害者の血痕とみられるものが玄関先に付着している〈2026年5月31日 13時14分撮影 兵庫県たつの市新宮町〉

捜査本部は、捜索範囲を拡大しているが、大山容疑者の所持金が乏しく、公共交通機関で移動するのは困難との見方から、事件現場周辺も並行して捜索を続けている。

捜査本部によると、大山容疑者を指名手配した5月24日以降、1週間で兵庫県警に約340件の情報提供があり、一部は本人と特定されたものもあったという。



情報提供は兵庫県警・たつの署捜査本部 0791‐63‐0110

