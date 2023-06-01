欧州CL決勝が30日にブダペストで行われ、パリ・サンジェルマン（フランス）がアーセナル（イングランド）を下して2年連続2度目の優勝を果たした。開始6分に先制されたが後半20分にFWデンベレのPK弾で追いつき、延長1―1で迎えたPK戦を4―3で制した。20季ぶりに決勝に進出したアーセナルはリードを守れず初優勝を逃した。PK戦を制して2連覇を達成したルイスエンリケ監督は「我々は優勝に値する。ハッピーだ」と笑った。開始6分