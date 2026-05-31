歌手の氷川きよし（48）が30日、自身のインスタグラムを更新。舞台共演メンバーとの会食ショットを披露した。「お芝居白雲の城の氷川一座のメンバーで石倉三郎さんのお店、門前仲町の花菱に行って来たよー！」とつづり、舞台でも共演した俳優の石倉三郎が営む店でのタレントの島崎和歌子、俳優の丸山智己、山崎樹範、女優の上野なつひら豪華メンバーとの会食ショットを披露した。「4ヶ月間毎日ずっと一緒だったから家族