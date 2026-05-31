歌手の氷川きよし（48）が30日、自身のインスタグラムを更新。舞台共演メンバーとの会食ショットを披露した。

「お芝居 白雲の城 の氷川一座のメンバーで石倉三郎さんのお店、門前仲町の花菱に行って来たよー！」とつづり、舞台でも共演した俳優の石倉三郎が営む店でのタレントの島崎和歌子、俳優の丸山智己、山崎樹範、女優の上野なつひら豪華メンバーとの会食ショットを披露した。

「4ヶ月間毎日ずっと一緒だったから家族に会えたような喜びが心から溢れたよー」と氷川。「石倉さんの奥様スタッフの皆さん長時間お世話になりました。楽しかった 嬉しかった 美味しかった ありがとうございました」とつづった。

「中島唱子姉がNYに引き上げられたから逢えず込み上げる寂しさ」と中島唱子は不参加だったことも明かし、「明治座の敏腕プロデューサー、リサちゃんの誕生日 32歳おめでとう。共演した全員にも会いたかったよー」と記し、「#石倉三郎」「#島崎和歌子」「#丸山智己」「#上野なつひ」「#山崎樹範」と参加メンバーを添えた。

さらに「川手祥太ちゃん 楽しかったです ヤマシゲさん次の舞台もがんばって！ これからもよろしくね LOVE 縁から絆へ（キズナ） 絆は永遠に」とした。

この投稿に、ファンからは「ステキな仲間（家族）ですね」「とても素敵な笑顔」「再会されたんですね」「和気あいあい ステキな絆ですね」「皆さまとの久しぶりの再会 絆は永遠ですね」「ナイスショット 素晴らしい光景ですね」「こうしてまた集まれる関係ってすごく素敵ですよね」などの声が寄せられている。