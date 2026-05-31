2連勝中の阪神はきょう31日も勝てば、05年に始まった交流戦で初めて、ロッテとの同一カード3連戦全勝になる。勝敗だけで見れば06年の甲子園で3戦全勝しているが、このシーズンは降雨中止を挟み、3戦目が他のカードを経た別日程で行われているため、厳密には3連戦ではない。さらにZOZOマリンに限れば、過去に行われた3連戦7度に全勝はなく、カード2連戦時代（07〜14年）の11年に2戦2勝が1度あるだけ。先発の才木はロッテ戦通