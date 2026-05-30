リヴァプールはアルネ・スロット前監督の後任としてアンドニ・イラオラ監督の招へいを目指しているようだ。30日、イギリスメディア『BBC』など複数メディアが報じている。リヴァプールは30日、スロット監督の即時退任を発表。同指揮官は昨シーズン、クラブに5季ぶり通算20回目のリーグタイトルをもたらしたものの、今季は一転として不安定な戦いに終始。来季のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したものの、優勝した