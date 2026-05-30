美しく繊細なジュエリーを生み出すメゾン「ハリー・ウィンストン」より、野に咲く可憐な花、忘れな草から着想を得たコレクション「フォーゲット・ミー・ノット」の新作ジュエリーが登場した。本コレクションのフローラルモチーフのアーカイブスケッチは1960年代初期にまで遡る。ハリー・ウィンストンのデザイナーにとって、自然界は60年以上にわたるインスピレーションの源として現代まで連綿と受け継がれている。今回コレクション