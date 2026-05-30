プロ野球・ロッテは30日、唐川 侑己投手と安田尚憲選手を1軍登録、岡大海選手の登録を抹消しました。プロ19年目の唐川投手はここまでファームで7度登板し3勝3敗、防御率3.75の成績。この日の阪神戦で今季1軍初先発となります。9年目の安田選手は今季1軍初昇格。ファームでここまで44試合出場し、1本塁打7打点、打率.299の成績となっています。抹消された岡選手は今季26試合に出場し打率.133となっています。