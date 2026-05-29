モデルの長谷川理恵（52）が29日までにインスタグラムを更新。07年に出場した東京国際女子マラソン、およびホノルルマラソンについて振り返った。前日の投稿で、自身のマラソンの師匠だという谷川真理さんと再会し、会食したことを報告していたが、今回は谷川さんから送られてきたという、07年12月にホノルルマラソンに出場した際の写真を公開。「ホノルルマラソンで東京国際女子マラソンの出場資格である3時間15分切りを狙って猛