大同特殊鋼、主将の島田航希ら10選手が一挙退団

28日（木）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、2025-26シーズンをもってミドルブロッカーの山本帯刀（24）と金川昴平（24）、近藤公輝（23）、アウトサイドヒッターの島田航希（24）と利内希瑠（25）、リベロの佐々木明澄（24）、セッターの空佳輝（25）と木下颯眞（23）、中村晃輔（23）、オポジットの早田暁人（23）の10選手が退団することをクラブ公式サイトで発表した。

神奈川県出身の山本は法政大学を卒業後、2024年に大同特殊鋼へ入団。在籍2季目となる今シーズンは、Vリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）17試合でベンチ入りし、159得点を挙げた。

広島県出身の金川は、福岡大学在学中に福岡ウイニングスピリッツでプレーした経歴を持つ。2024年、大学卒業と同時に大同特殊鋼へ入団。在籍2季目となる今シーズンはVリーグ男子のRS全28試合でベンチ入りし、57得点を獲得した。

愛知県出身の近藤は福山平成大学を卒業後、2025年に大同特殊鋼へ入団。ルーキーイヤーとなる今シーズンは、Vリーグ男子のRS全28試合でベンチ入りし、294得点を獲得した。ブロック決定本数（1セット当たり）では0.85本をマークし、リーグの上位にランクイン。レギュラーシーズンベスト6にも選出された。

神奈川県出身の島田は慶應義塾大学の4年次に大分三好ヴァイセアドラーへ内定選手として加入。大分三好ヴァイセアドラーの休部に伴い、大学卒業後の2024年に大同特殊鋼へ入団した。在籍2季目となる今シーズンはチームのキャプテンを務め、Vリーグ男子のRSでは全28試合でベンチ入りし、347得点を挙げた。

福井県出身の利内は富山大学を卒業後、2024年に大同特殊鋼へ入団した。在籍2季目となる今シーズンはチームの主力として活躍。Vリーグ男子のRS全28試合でベンチ入りし、348得点を獲得した。

愛知県出身の佐々木は亜細亜大学を卒業後、2025年に大同特殊鋼へ入団。ルーキーイヤーとなる今シーズンはチームの正リベロを務め、サーブレシーブ成功率では69.1%をマークし、リーグの上位にランクインした。

神奈川県出身の空は亜細亜大学を卒業後、2024年に大同特殊鋼へ入団。在籍2季目となる今シーズンは、Vリーグ男子のRS全28試合でベンチ入りし、16得点を挙げた。

岡山県出身の木下は東亜大学を卒業後、2025年に大同特殊鋼へ入団。ルーキーイヤーとなる今シーズンは、Vリーグ男子のRS27試合でベンチ入りし、37得点を獲得した。

石川県出身の中村は金沢星稜大学を卒業後、2025年に大同特殊鋼へ入団。ルーキーイヤーとなる今シーズンは、Vリーグ男子のRS26試合でベンチ入りを果たした。

福岡県出身の早田は大同大学を卒業後、2025年に大同特殊鋼へ入団。ルーキーイヤーとなる今シーズンは、Vリーグ男子のRS27試合でベンチ入りし、278得点を挙げた。

今シーズン、Vリーグ男子のレギュラーシーズンで西地区最下位の9位に終わった大同特殊鋼。すでに引退が発表されていた佐藤雄太、大坪剛、舩倉拓登と合わせて、13選手が退団することとなった。

今回退団が発表された10選手はクラブを通してコメントしている。

■山本帯刀

「いつも大同特殊鋼知多レッドスターへの温かいご声援、誠にありがとうございます。 この度、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することになりました。これまで関わって下さったチームメイトの皆様。 ご尽力いただいたOB.関係者の皆様。 沢山の応援をして下さったファンの皆様。本当にありがとうございました！いつかまた、動く世界で会いしましょう！」

■金川昴平

「突然のご報告となりますが、この度、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することになりました。帯同時期を含め、計3シーズンの間、温かい応援をいただき本当にありがとうございました。バレーボールを通して様々な人と出会い、多くのことを学ばせていただいた時間は、私にとってかけがえのない財産です。これからは大同特殊鋼で培った経験を次のステップでも活かし、一歩ずつ精進していきたいと思います。今まで支えてくださったみなさま、本当にありがとうございました」

■近藤公輝

「今シーズンをもちまして、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することとなりました。これまで温かいご声援を送ってくださったファンのみなさま、そして日頃から支えてくださったチーム関係者のみなさまに、心より感謝申し上げます。今シーズンは、勝利をお届けすることがなかなかできず、苦しい時間の方が多かったシーズンでした。それでも、どんな時も変わらず声を届け続けてくださったファンのみなさまの存在が、自分にとって大きな力でした。レッドスターで過ごした時間は決して長くはありませんでしたが、このチームで得た経験、仲間との出会い、共に戦った日々は、自分にとってかけがえのない財産です。短い間ではありましたが、本当にありがとうございました。今後とも、大同特殊鋼知多レッドスターへの変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」

■島田航希

「日頃より大同特殊鋼知多レッドスターへの温かいご声援、本当にありがとうございます。この度、私は大同特殊鋼知多レッドスターを退団することとなりました。2シーズンという短い期間ではありましたが、自分にとってこの約2年間は、間違いなく人生の財産です。今シーズンは、自分自身としてもチームとしても思うような結果を残すことができず、悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです。 それでもレッドスターの一員として、最高の仲間たちと共に戦えた日々を、心から誇りに思います。 苦しいとき、楽しいときもこのチームで仲間や観客のみなさまと共に過ごした時間は、自分にとってかけがえのないものです」

「また、職場のみなさま、運営・スタッフのみなさま、そしてファンのみなさまなど、本当に多くの方々に支えていただき、大好きなバレーボールに全力で向き合うことができました。 みなさまの支えがあったからこそ、最後まで戦い抜くことができました。このチームで得た経験、出会い、想いを胸に、これからも精進して参ります。これまで、本当にありがとうございました。今後とも、大同特殊鋼知多レッドスターへの変わらぬ熱いご声援をよろしくお願いいたします」

■利内希瑠

「今シーズンをもちまして、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することになりました。内定シーズンを含めて3シーズンという短い期間ではありましたが、ファンのみなさま、チームスタッフのみなさま、職場のみなさまに支えていただきながら、ここまで頑張ることができました。この3年間は、思うようにいかないことの方が多くありましたが、自分自身と向き合い、時にはチームメイトからのアドバイスを受けながら、成長することができました。これからも、大同特殊鋼知多レッドスターでの経験を糧に、頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました」

■佐々木明澄

「今シーズンをもちまして、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することとなりました。これまでどんな時も応援し続けてくださったファンみなさまに、心から感謝を伝えたいです。試合会場での声援、SNSでのメッセージ、何気ない一言ひとつひとつに本当に支えられていました。苦しい時や思うようにいかない時でも、『頑張ってください』『応援してます』という言葉に何度も背中を押してもらいました。みなさんの応援があったからこそ、ここまで頑張ることができましたし、選手としてだけでなく、人としても成長することができたと思っています。このチームで過ごした時間、出会えた仲間、そしてファンのみなさまと過ごした景色は、自分にとってかけがえのない財産です。短い間ではありましたが、本当にありがとうございました。今後とも、大同特殊鋼知多レッドスターへの変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」

■空佳輝

「突然のご報告となり申し訳ございません。この度、大同特殊鋼知多レッドスター を退団することになりました。内定時代を含めて3シーズンという短い時間でしたが、たくさんの経験をさせていただき、そしてファンのみなさまからの温かい応援に支えられてここまで来ることができました。上手くいかないことの方が多く、結果で恩返しできなかった悔しさはありますが、Vリーグという素晴らしい舞台に立てたことを心から感謝しています。このチームを離れることに寂しさはありますが、大事な別れだと思っています。これからの人生も前向きに、自分らしく、態度で示していきます。在籍中は本当にありがとうございました。これからも 大同特殊鋼知多レッドスター への変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」

■木下颯眞

「みなさん、今までありがとうございました。在籍していた期間、練習や試合を通してたくさんの経験をさせてもらい、自分自身すごく成長できました。新しい環境でも頑張るので、これからも応援してもらえたら嬉しいです。短い間でしたが、本当にありがとうございました」

■中村晃輔

「この度、大同特殊鋼知多レッドスターを退団することになりました。 ファンのみなさまには、なかなか結果で恩返しできない一年でしたが、どんな状況でも変わらず声をかけ、応援し続けてくださったことに本当に救われました。選手とスタッフが同じ方向を向けているのか、自分の中で苦しさや悔しさを抱えながらプレーする時間もありましたが、チームメイトに恵まれ苦しい時も楽しい時も支えられ、充実した時間を過ごすことができました。仲間と離れる寂しさはありますが、このチームで得た経験を胸に、新しい環境でも自分らしく前向きに頑張っていきます。一年間という短い時間でしたが、応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました」

■早田暁人

「この度、チームを退団することになりました。1シーズンと短い間でしたが、初めてのVリーグという小さい頃からの夢が叶い、とても貴重な経験をすることができました。そして、チームを支えてくれたファンのみなさま、温かいご声援をありがとうございました。また、チーム関係者のみなさま、沢山のご支援をしていただき、誠にありがとうございました」