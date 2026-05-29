ラオスで、豪雨により増水した洞窟内に地元住民7人が閉じ込められました。懸命な捜索活動の末に5人を発見。残る2人の捜索が続いています。洞窟を隅々まで照らすライト。捜しているのは救助を待つ人々です。こちらは、東南アジアのラオスで撮影された映像。AP通信によると、今月19日、金を採掘しようと洞窟に入った地元の住民7人が豪雨による鉄砲水で出口をふさがれ、閉じ込められたということです。懸命な捜索が行われること1週間