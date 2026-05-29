知人女性に無理やりキスをしたとして、罪に問われている男の裁判で、熊本地方裁判所は、執行猶予付きの判決を言い渡しました。 【写真を見る】【『激励のキス』裁判】元大津町職員の男に執行猶予付き判決元部下の妻に無理やりキス熊本地裁 この裁判は去年2月当時、大津町の職員だった遠藤昌視被告（59）が、亡くなった元部下の自宅でこの妻に無理やりキスをしたとして、不同意わいせつの罪に問われているものです。 「激励