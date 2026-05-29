「ミュトス」などの最新AIが金融システムにとって脅威となるなか、片山金融担当大臣は「オープンAI」が開発する最新モデルのアクセス権を日本の金融機関が取得できるようになったと明らかにしました。新型AI「クロード・ミュトス」はシステムの弱点を突く能力が高く、悪用されれば、送金トラブルなど重大な影響を及ぼす可能性があることから、政府内で対策をめぐる議論が行われています。こうしたなか、片山大臣はきょう、「ミュト