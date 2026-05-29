スターラックス航空は、2027年にオセアニアとヨーロッパの4都市に新たに乗り入れる見通しを明らかにした。乗り入れを予定しているのは、オークランド（シドニー経由）、シドニー、チューリッヒ、バルセロナの4都市。オセアニアには初の乗り入れとなる。スターラックス航空は今年、機材数を43機に拡大する計画。内訳は、エアバスA321neoが16機、エアバスA330-900型機が11機、エアバスA350-900型機が10機、エアバスA350-1000型機が6