【モデルプレス＝2026/05/29】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のモカ（MOKA）が、活動を再開することが分かった。5月29日、所属事務所のBELIFT LABがWeverseを通じて明らかにした。【写真】21歳K-POP美女、印象ガラリなぱっつんヘア◆モカ、活動再開を発表所属事務所は「ILLITのメンバーMOKAが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と報告。モカの現在の状況について「これまで治療と休息を並行しながら回復に