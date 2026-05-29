警察や検察を名乗る男たちから次々とかかってきた電話の指示に従って、大館市に住む60代の男性が1,725万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。大館警察署の調べによりますと27日、大館市に住む60代の男性の携帯電話に、＋から始まる番号から連絡がありました。警視庁二課の職員を名乗る男は「高知県でマネーロンダリング事件が発生している。高知県警の職員に転送する」と告げてきました。代わって出た高知県警の職員を