畑の農作業を写した1枚かと思いきや、よく見ると畝（うね）に寝そべる柴犬が！【写真】子どもたちが作業している畑で寝そべる柴犬の「しんえもん」気持ちよさそうに目を閉じ、うつ伏せで畝の上に寝転がっているワンシーンがXで話題になり、すでに570万回以上表示、20万件を超える「いいね」が寄せられています。投稿したのは、子どもや柴犬との和やかな週末農業について発信している「柴犬が作る幻の赤いキウイ」さん（@farm_docan