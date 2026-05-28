明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★☆☆☆☆トラブルが続きの一日になりそう。ひとりで抱え込まずに、仲間の協力を求めましょう。周りを頼る事で、お互いの信頼関係が強まります。B型の運勢……★★★★☆運気は好転しているものの、気持ちがついていかずに不安を覚えてしまうかも。心配な事があったら周囲に相談してみるとよいです。O型の運勢……