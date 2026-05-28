芸人ガダルカナル・タカの妻でタレントの橋本志穂が5月27日、自身のInstagramを更新。そこに綴った“体罰肯定論”とも取れる主張が波紋を呼んでいる。「長女への暴行の疑いで逮捕され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助氏の事件に際し、亡き父から幼少期に受けた激しい“体罰”を笑いまじりに語ったのです。阿部氏は姉妹ゲンカを止めようと、娘の襟元をつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加えたと報じられています」（芸能記者）