今季、ファッションのトレンドとしても注目を集めているレース。乙女心をくすぐるキュートな見た目と爽やかな素材感で、部屋に今っぽさと季節感を運んでくれること間違いなし。? ケーキをのせるレース紙をイメージ刺繍やビジューを駆使したロマンティックなデザインを得意とするアパレルブランド『tanakadaisuke』のキーチャーム。ベルトループに取り付けて、コーディネートのワンポイントにしても可愛い。 \25,300（タナカ ダイス