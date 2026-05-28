アルビレックス新潟は５月28日、秋山裕紀がドイツ２部のSVダルムシュタット98へ完全移籍すると発表した。昨夏に新潟からダルムシュタットに期限付き移籍。１年目は32試合に出場し、３得点を記録。去就が注目されていたなか、来季以降もドイツでプレーすることになった。25歳のMFは、新潟の公式サイトを通じて、以下のとおりコメント。「このたび、SVダルムシュタット98へ完全移籍することになりました。まず初めに、これま