ロッテは28日、5月29日からマリーンズストア各店にて阪神タイガースとの交流戦コラボグッズを販売することになったと発表した。5月29日から31日は日本生命セ・パ交流戦2026の阪神戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）が開催される。展開される商品は、両球団のマスコットキャラクターである「マーくん」と「トラッキー」をあしらったデザインをはじめ、計6種類のラインナップを用意。▼ マリーンズ×タイガース交流戦コラボグ