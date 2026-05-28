日本航空（JAL）は、電子マネー特典WAONのポイント交換率を6月1日に変更する。現行は10,000マイル＝10,000WAONで、同一年度の交換上限を20,000マイルに設定している。6月1日以降は3,000マイル＝1,500WAON、10,000マイル＝11,000WAONとし、交換上限を撤廃する。カードに保有できるWAON上限は50,000円で、上限を超える場合は複数回に分けてカードにダウンロードする必要がある。（画像：JAL）