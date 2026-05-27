歌手の小林幸子が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式に登壇。地元・新潟の魅力をダジャレを交えながら語った。授賞式後、地元に帰る時に行く場所についての話題に。小林は「新潟は日本海に面しているので、海の幸、山の幸、小林幸子」と話し、会場の笑いを誘った。その後、「お米はおいしいし、日本酒もおいしいし」と地元をアピール。「お寿司屋さんは3つぐらい行くところが決まっています」