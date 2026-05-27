この連載では、投資にまつわる疑問・お悩みに、SBIネオトレード証券の担当者が答えます。今回取り上げるのは「決算って、個別株投資にどう役立つんですか?」です。ニュースでよく聞く「決算」ですが、実際にどこを見ればいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。今回は、投資家が決算で注目しているポイントや、株価が大きく動く理由、信用取引で意識したい点について聞きました。○そもそも「決算」とは何ですか?――そ