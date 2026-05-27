「周囲に吸っているカープ選手もいた」。【画像】カープ選手と売人X氏のツーショット5月15日、「ゾンビたばこ」を使用したとして、医薬品医療機器法違反罪に問われた広島カープの元選手・羽月隆太郎が、公判でこう爆弾証言をした。球団が再調査など対応に追われるなか、「週刊文春」はカープ所属の選手の吸引動画を、新たに入手した。元カープの羽月隆太郎©時事通信社「ゾンビたばこ」を使用した罪で逮捕羽月が逮捕され