「周囲に吸っているカープ選手もいた」。

【画像】カープ選手と売人X氏のツーショット

5月15日、「ゾンビたばこ」を使用したとして、医薬品医療機器法違反罪に問われた広島カープの元選手・羽月隆太郎が、公判でこう爆弾証言をした。球団が再調査など対応に追われるなか、「週刊文春」はカープ所属の選手の吸引動画を、新たに入手した。



元カープの羽月隆太郎 ©時事通信社

「ゾンビたばこ」を使用した罪で逮捕

羽月が逮捕されたのは、今年1月のこと。昨年12月に、自宅で指定薬物のエトミデートを含んだ「ゾンビたばこ」を使用した罪だった。ゾンビたばこは、使用や所持などが禁止されている危険ドラッグである。若い世代を中心に蔓延しており、過剰に摂取すると手足が痙攣したり錯乱状態に陥るという。

「週刊文春」は5月16日、カープ所属の野手A選手とゾンビたばこの売人X氏とのツーショット写真を「週刊文春 電子版」で報じた。今回、手に入れたのは、別の野手B選手が吸引している動画だ。

左手にはカートリッジのようなものが握られ…

動画には、ムーディーな音楽が鳴り響く、薄暗い店内のソファに座る一人の男性が映っていた。左手にはカートリッジのようなものが握られており、俯き加減で吸引すると、口から白い煙が吐き出される。撮影されたのは昨年4月頃だ。

新たに浮上した広島カープ、3人目の疑惑。事実関係を確認するべくカープに質問状を送ったが、締め切りまでに回答はなかった。

実はこの場には、A選手と共に映っていた、売人のX氏もいたのだ――。

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5月27日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および28日（木）発売の「週刊文春」では、B選手の吸引動画と共に、B選手と羽月やA選手との関係、B選手とX氏との親密さ、A選手への直撃取材の様子についても報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年6月4日号）