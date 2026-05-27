満足してほしくない。もっと高みを目ざそう。そんな思いが込められていたはずだ。「行けよ！」「しゃべれよ！」横浜FCの須藤大輔監督が、ある日のトレーニングで５対５のメニューの前に語気を強めた。チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、１つのPK戦勝ちを含む４連勝でフィニッシュ。最後の３試合はいずれもクリーンシートだった。最終節の仙台戦は３−０の完勝。今季に掲げる『インプレッシブ・サ