「行けよ！」「しゃべれよ！」横浜FCの指揮官が語気を強める。首位仙台に完勝後の練習で垣間見えた信念「気持ちが入ってるかどうかでスイッチは入れられる」

「行けよ！」「しゃべれよ！」横浜FCの指揮官が語気を強める。首位仙台に完勝後の練習で垣間見えた信念「気持ちが入ってるかどうかでスイッチは入れられる」