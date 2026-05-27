「行けよ！」「しゃべれよ！」横浜FCの指揮官が語気を強める。首位仙台に完勝後の練習で垣間見えた信念「気持ちが入ってるかどうかでスイッチは入れられる」
満足してほしくない。もっと高みを目ざそう。そんな思いが込められていたはずだ。
「行けよ！」「しゃべれよ！」
横浜FCの須藤大輔監督が、ある日のトレーニングで５対５のメニューの前に語気を強めた。
チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、１つのPK戦勝ちを含む４連勝でフィニッシュ。最後の３試合はいずれもクリーンシートだった。
最終節の仙台戦は３−０の完勝。今季に掲げる『インプレッシブ・サッカー』は着実にその完成度を高めているが、だからこそ指揮官はちょっとの隙も見逃さない。
「一番フワフワする、１週間になると思います」
週末にプレーオフ第１戦の大宮戦を控えている。もう一度、ネジを締め直す。
「百年構想（のEAST-A）で首位の仙台にあれだけ完勝した。ただ（横浜FCは）４位ですから。今までの負債っていうのが多いなか、あれで１試合、勝ってオッケーじゃない。我々はもっとレベルの高いところを目ざしているなかで、やっぱりプレススイッチが入らないとか、ボールロストが多いとか言っていたら、もう話にならない」
少なからずフワッとした雰囲気を感じ取ったのかもしれない。
「やっぱりプレススイッチは入れてもらいたい。それは上手い・下手じゃなくて、気持ちが入ってるかどうかでスイッチは入れられる。そこがちょっと希薄だった。我々のトレーニングでは絶対に切っては切れないもので、それが絶対に攻撃にも影響するので」
練習のための練習ではダメ。「プレスがない守備、連動していない守備」をかわしたところで、「試合で活きるプレッシャーでなければ意味がない」と強調する。
「試合を想定したプレスが来るなかをかいくぐらなければいけないっていうところで言うと、本当に攻守ともにレベルアップしなければいけない。もっともっと選手には共有したくて、ああやってコーチングしました」
こうした日々の積み重ねが、揺るぎない土台となり、将来の躍進へつながるはず。須藤監督の信念が垣間見えたワンシーンだった。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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「行けよ！」「しゃべれよ！」
横浜FCの須藤大輔監督が、ある日のトレーニングで５対５のメニューの前に語気を強めた。
チームはJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aで、１つのPK戦勝ちを含む４連勝でフィニッシュ。最後の３試合はいずれもクリーンシートだった。
最終節の仙台戦は３−０の完勝。今季に掲げる『インプレッシブ・サッカー』は着実にその完成度を高めているが、だからこそ指揮官はちょっとの隙も見逃さない。
週末にプレーオフ第１戦の大宮戦を控えている。もう一度、ネジを締め直す。
「百年構想（のEAST-A）で首位の仙台にあれだけ完勝した。ただ（横浜FCは）４位ですから。今までの負債っていうのが多いなか、あれで１試合、勝ってオッケーじゃない。我々はもっとレベルの高いところを目ざしているなかで、やっぱりプレススイッチが入らないとか、ボールロストが多いとか言っていたら、もう話にならない」
少なからずフワッとした雰囲気を感じ取ったのかもしれない。
「やっぱりプレススイッチは入れてもらいたい。それは上手い・下手じゃなくて、気持ちが入ってるかどうかでスイッチは入れられる。そこがちょっと希薄だった。我々のトレーニングでは絶対に切っては切れないもので、それが絶対に攻撃にも影響するので」
練習のための練習ではダメ。「プレスがない守備、連動していない守備」をかわしたところで、「試合で活きるプレッシャーでなければ意味がない」と強調する。
「試合を想定したプレスが来るなかをかいくぐらなければいけないっていうところで言うと、本当に攻守ともにレベルアップしなければいけない。もっともっと選手には共有したくて、ああやってコーチングしました」
こうした日々の積み重ねが、揺るぎない土台となり、将来の躍進へつながるはず。須藤監督の信念が垣間見えたワンシーンだった。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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