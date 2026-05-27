テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が２６日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「２児のママ 安田美沙子も レシート＆ＡＩ子育て覗き見ＳＰ」としてタレントの安田美沙子（４４）が育児などについて語った中で、藤本一家が毎週、大量購入している物が発覚した。