テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が２６日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「２児のママ 安田美沙子も レシート＆ＡＩ子育て覗き見ＳＰ」としてタレントの安田美沙子（４４）が育児などについて語った中で、藤本一家が毎週、大量購入している物が発覚した。

番組では３人の買い物レシートを紹介。藤本はドラッグストアで購入した際のレシートを公開すると、横澤が「卵３０個！？買ってる！」とつっこみ。これには安田も「え〜どんだけ卵買ってるんですか」と驚いていた。

５人家族で「一週間でだいたい…お弁当と夜ご飯で、朝ご飯でも食べるし」と一度に３パックを買って食べきってしまうといい、番組で公開された家の冷蔵庫のトビラ裏には大量の卵がぎっしりと詰め込まれている様子も。「パチンコの玉みたいにガラガラ〜と。でもちょっと安い卵は殻が柔らかいから、これやりたい人はいいやつを買ってください」とアドバイスしていた。