ヴァージン・アトランティック航空は、機内Wi-FiサービスでスペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」の提供を開始した。エアバスA350型機から導入を開始し、ボーイング787型機とエアバスA330neo型機でも改修を進め、2027年までに全機に拡大させる計画。Flying Club会員には無料で提供し、動画ストリーミングやダウンロード、オンラインゲームなどを複数のデバイスで利用できる。