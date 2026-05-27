◇交流戦ソフトバンク8―3巨人（2026年5月26日東京ドーム）不振でスタメン落ちが続くソフトバンクの山川が“借り物”のバットで快音を響かせた。8回2死二塁、代打で出場すると宮原のカットボールを左越え適時打。17日の楽天戦以来の安打は10日のロッテ戦以来となる打点だった。自身のものより短く軽い近藤のバットを借りての一打。「真っすぐに少し差されても間に合う余裕がほしかったので」。4度の本塁打王の実績を誇