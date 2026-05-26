チェジュ航空は、日韓線を対象とした「48時間限定セール」を5月26日から28日まで実施する。片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや空港利用料などは含まれている。搭乗期間は5月26日から6月30日まで。6月に新規就航する神戸〜ソウル/仁川線も対象となる。チェジュ航空のウェブサイト、モバイルウェブサイト・アプリで予約できる。・ソウル発着松山（11,530円）、広島（12,900円）、福岡（12,830円）、静岡（13,050円）、大