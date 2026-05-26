GTのパワートレインに、GT スピードのシャシー自動車業界の最近の流行りといえるのが、既存モデルを「S」化すること。アストン マーティンは、DB12 Sなどラインナップのほぼすべてに、Sを追加した。メルセデスAMGも多くのSを擁するが、このトレンドを先行したのはポルシェかもしれない。【画像】魅力損なわず絶妙スポーティコンチネンタルGTとGTCの「S」上級グランドツアラーたち全118枚その一般的な手法は、ソフトウエアや