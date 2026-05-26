ナイアンティックは、『ポケモン GO』のリアルイベント「Pokémon GO Fest 2026：東京」を5月29日から6月1日までの4日間開催することを発表した。 【画像あり】特別な見た目の「ピカチュウ」も登場 本イベントは、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として『ポケモン GO』を楽しむリアルイベント。10周年を迎える特別な年として、東京都全域（島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大した「街中