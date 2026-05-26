俳優の高知東生さんが2026年5月25日にXで、巨人の阿部慎之助監督が娘に対する暴行容疑で逮捕との報道に言及した。「娘さんのために、マスコミの詮索は控えて欲しいよな」複数報道によると25日、阿部氏は長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報した。阿部氏は、姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「かっとなった」と供述しているという。26日には球団が会見し、阿部氏