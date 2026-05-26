開催：2026.5.26 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 5 - 3 [ロッキーズ] MLBの試合が26日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。 ドジャースの先発投手はエメ・シーハン、対するロッキーズの先発投手はタナー・ゴードンで試合は開始した。 3回裏、9番 キケ・ヘルナンデス 2球目を打ってレフトへのタイムリー