【モデルプレス＝2026/05/26】AKB48の秋山由奈が5月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。双子の妹との東京ディズニーシーでのショットを公開し、話題となっている。【写真】20歳AKBメンバー「リアル双子コーデ素敵」双子妹とのミニスカディズニーショット◆秋山由奈、双子妹とディズニーで双子コーデ披露秋山は、5月5日に投稿した幼少期の双子ショットを引用し「本物の双子コーデディズニー」と写真を投稿。水色のチェックで大きな