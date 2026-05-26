【モデルプレス＝2026/05/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月25日、自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に披露した上下セパレートの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】K-POP美女「鍛え上げられてる」美背中全開の大胆ショット◆ユンジン、へそ出し衣装で美背中際立つユンジンは黒いホルターネックのショート丈バックストラップトップスとパラシュートパンツの