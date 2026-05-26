LE SSERAFIMユンジン、美背中全開の衣装姿披露「異次元の美しさ」「タトゥーがかっこいい」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/05/26】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月25日、自身のInstagramを更新。美しい背中を大胆に披露した上下セパレートの衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「鍛え上げられてる」美背中全開の大胆ショット
ユンジンは黒いホルターネックのショート丈バックストラップトップスとパラシュートパンツのセットアップの衣装姿を複数枚投稿。鍛えられた美しい背中やへそ出しのウエストが際立つ姿を披露した。ポーズを決めるソロショットや背中に描かれた蓮の花の意味を説明するショット、同じくLE SSERAFIMのメンバーであるサクラの隣で、左足で体を支え、右足を後ろに高く上げた武術風のポーズを取っているショットなどが公開されている。
この投稿に「鍛え上げられてる背中が綺麗」「タトゥーがかっこいい」「似合ってる」「なんてバランスのいいスタイル」「クールビューティー」「異次元の美しさ」「あんな難しいポーズ取れてすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP美女「鍛え上げられてる」美背中全開の大胆ショット
◆ユンジン、へそ出し衣装で美背中際立つ
ユンジンは黒いホルターネックのショート丈バックストラップトップスとパラシュートパンツのセットアップの衣装姿を複数枚投稿。鍛えられた美しい背中やへそ出しのウエストが際立つ姿を披露した。ポーズを決めるソロショットや背中に描かれた蓮の花の意味を説明するショット、同じくLE SSERAFIMのメンバーであるサクラの隣で、左足で体を支え、右足を後ろに高く上げた武術風のポーズを取っているショットなどが公開されている。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿に「鍛え上げられてる背中が綺麗」「タトゥーがかっこいい」「似合ってる」「なんてバランスのいいスタイル」「クールビューティー」「異次元の美しさ」「あんな難しいポーズ取れてすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】