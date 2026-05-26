【モデルプレス＝2026/05/26】元バレーボール女子日本代表の木村沙織が5月26日、自身のInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】39歳元バレー選手、ビーファグッズ身につけた推し活ショット◆木村沙織、BE:FIRSTの初スタジアムライブへBE:FIRSTは、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST St