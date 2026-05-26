BE:FIRSTのスタジアムライブ満喫 元トップアスリートの大量グッズ “推し活”ショットが話題「ガチ勢」「推しが一緒で嬉しい」
【モデルプレス＝2026/05/26】元バレーボール女子日本代表の木村沙織が5月26日、自身のInstagramを更新。ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のライブを訪れた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】39歳元バレー選手、ビーファグッズ身につけた推し活ショット
BE:FIRSTは、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。木村は「ちゃんと推し活ウォンナ達」と紹介し、友人と同ライブを訪れたことがうかがえる複数の写真を公開した。
アーティストフォトTシャツを着用し、マフラータオルやアクリルスタンド、ネームワッペン、チャームなど複数のグッズが映り込んだ“推し活”ショットを披露。さらに、JUNON（ジュノン）が付けていたことで知られるキーホルダーの写真や、会場付近で撮影した動画なども公開し「最高すぎたなぁ」と感想をつづっている。
木村は2月18日の投稿でも、BE:FIRSTのファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-」を訪れたことを明かしており、“推し活”ショットが話題に。今回の投稿にも、ファンから「楽しそう」「推しが一緒で嬉しい」「モニターに映ってましたね（笑）」「ガチ勢」「親近感湧く」「アスリート時代とのギャップが可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元バレー選手、ビーファグッズ身につけた推し活ショット
◆木村沙織、BE:FIRSTの初スタジアムライブへ
BE:FIRSTは、5月16・17日に東京・味の素スタジアムにてグループ初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』を開催。木村は「ちゃんと推し活ウォンナ達」と紹介し、友人と同ライブを訪れたことがうかがえる複数の写真を公開した。
◆木村沙織の投稿に反響
木村は2月18日の投稿でも、BE:FIRSTのファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-」を訪れたことを明かしており、“推し活”ショットが話題に。今回の投稿にも、ファンから「楽しそう」「推しが一緒で嬉しい」「モニターに映ってましたね（笑）」「ガチ勢」「親近感湧く」「アスリート時代とのギャップが可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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