BE:FIRSTのスタジアムライブ満喫 元トップアスリートの大量グッズ “推し活”ショットが話題「ガチ勢」「推しが一緒で嬉しい」

BE:FIRSTのスタジアムライブ満喫 元トップアスリートの大量グッズ “推し活”ショットが話題「ガチ勢」「推しが一緒で嬉しい」