【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーの青木裕子が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。趣向を凝らしたのり弁を披露し、反響を呼んでいる。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「蓋開けたらワクワクする」工夫凝らした“かわいいのり弁”◆青木裕子、“かわいいのり弁”公開青木は「お弁当」と題した投稿で、のり弁当の写真を公開。「のり弁に飽きた母の遊び」「かわいいのり弁画像を探して出てきたものを真似し