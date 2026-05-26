2児の母・青木裕子「のり弁に飽きた母の遊び」工夫凝らした弁当公開「朝から凝ってて尊敬」「詰め方が美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーの青木裕子が5月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。趣向を凝らしたのり弁を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「蓋開けたらワクワクする」工夫凝らした“かわいいのり弁”
青木は「お弁当」と題した投稿で、のり弁当の写真を公開。「のり弁に飽きた母の遊び」「かわいいのり弁画像を探して出てきたものを真似しました」とつづり、4枚ののりが縦向きに仕切りのように並べられ、仕切りごとに胡麻と魚フレークが交互に振りかけられたご飯、豚肉とエビの春巻きとベーコンとチーズの春巻き、ブロッコリーが詰められた2段の独創的なのり弁当と、卵焼きなどが詰められた容器を披露した。
この投稿に、ファンからは「のりの仕切り作るの絶対に大変」「詰め方が美しい」「朝から凝ってて尊敬する」「めちゃくちゃ美味しそう」「蓋開けたらワクワクする」「綺麗なお弁当」「揚げ物を手作りしてるのがすごい」などという反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「蓋開けたらワクワクする」工夫凝らした“かわいいのり弁”
◆青木裕子、“かわいいのり弁”公開
青木は「お弁当」と題した投稿で、のり弁当の写真を公開。「のり弁に飽きた母の遊び」「かわいいのり弁画像を探して出てきたものを真似しました」とつづり、4枚ののりが縦向きに仕切りのように並べられ、仕切りごとに胡麻と魚フレークが交互に振りかけられたご飯、豚肉とエビの春巻きとベーコンとチーズの春巻き、ブロッコリーが詰められた2段の独創的なのり弁当と、卵焼きなどが詰められた容器を披露した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「のりの仕切り作るの絶対に大変」「詰め方が美しい」「朝から凝ってて尊敬する」「めちゃくちゃ美味しそう」「蓋開けたらワクワクする」「綺麗なお弁当」「揚げ物を手作りしてるのがすごい」などという反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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