2児の母・青木裕子「のり弁に飽きた母の遊び」工夫凝らした弁当公開「朝から凝ってて尊敬」「詰め方が美しい」と反響

2児の母・青木裕子「のり弁に飽きた母の遊び」工夫凝らした弁当公開「朝から凝ってて尊敬」「詰め方が美しい」と反響