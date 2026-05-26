俳優の岩城滉一（75）が、26日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。8年もの歳月をかけてようやく手に入れたという愛車の“世界的名車”をドライブする姿を公開した。【動画】ダンディーが過ぎる！75歳・岩城滉一「大事に死ぬまで乗っていたい」“愛車”に白スーツで乗り込みドライブの一部始終この日の動画では「【A DAY IN THE LIFE】岩城滉一の1日に密着」と題し、岩城の1日に密着。冒頭から、白いボディがピカピカの愛